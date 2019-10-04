Правительство РФ закладывает дополнительные 90 млрд руб. на поддержку семей с детьми

04.10.19 14:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в проекте федерального бюджета предусмотрело дополнительные 90 млрд рублей на пособия по рождению первого и второго ребенка семьям, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, и теперь эти деньги нужно распределить между регионами.

"Предусмотрено увеличение средств на национальный проект "Демография". По каким направлениям - прежде всего, это увеличение финансовых ресурсов, практически на 90 млрд рублей, по направлению - по всей стране, безусловно 90 млрд рублей - по направлению поддержки семей с детьми при рождении первого и второго ребенка", - сказал глава Минтруда Максим Топилин на совещании в ходе рабочей поездки в Нарьян-Мар в пятницу.

Министр напомнил, что со следующего года пособия на первого и второго ребенка будут платиться не до достижения ребенком возраста год и шесть месяцев, а до трех лет. Кроме того, повышается нижняя планка дохода, с которой семья может претендовать на выплату - до двух прожиточных минимумов на члена семьи.

"Вот это все требует дополнительных финансовых затрат", - сказал Топилин.

Он добавил, что средства на пособия выделяет федеральный бюджет в виде субвенций регионам, и сейчас ко второму чтению законопроекта о бюджете федеральному центру нужно распределить деньги на пособия между субъектами.

"Причем это нужно сделать очень тщательно, потому что, как вы знаете, когда программа начинает только развиваться, первый год зачастую сложно спланировать эти средства. Я поэтому прошу вас очень внимательно к этому вопросу подойти", - сказал министр труда и соцзащиты.