Следственное управление СКР по Ингушетии возглавил Андрей Коновод

04.10.19 14:27

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

4 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с и.о. руководителя управления кадров СКР Сергеем Горяйновым и новым руководителем следственного управления ведомства по республике Андреем Коноводом, назначенным на эту должность указом главы государства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Горяйнов отметил, что Коновод имеет все необходимые профессиональные знания и большой опыт работы в органах правопорядка России. И выразил уверенность, что новый руководитель республиканского Следкома выполнит возложенные на него обязанности", - отметили в пресс-службе.

Глава управления кадров подчеркнул, что ингушское СУ в системе СКР всегда было в десятке лучших.

"Предыдущий руководитель Ибрагим Могушков держал работу на достаточно высоком уровне. Мы надеемся, что достигнутые показатели не снизятся", - процитировали Горяйнова в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и следственного управления по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и защите законных интересов граждан.

"Я проработал в системе прокурором, поэтому хорошо понимаю специфику деятельности. Работы достаточно. Думаю, с вашим большим опытом быстро вникнете в суть и разберетесь. С нашей стороны поддержка всегда будет", - подчеркнул Калиматов.

До нового назначения Коновод возглавлял СУ СКР по Еврейской автономной области.