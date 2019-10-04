Следственное управление СКР по Ингушетии возглавил Андрей Коновод

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4 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с и.о. руководителя управления кадров СКР Сергеем Горяйновым и новым руководителем следственного управления ведомства по республике Андреем Коноводом, назначенным на эту должность указом главы государства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.
"Горяйнов отметил, что Коновод имеет все необходимые профессиональные знания и большой опыт работы в органах правопорядка России. И выразил уверенность, что новый руководитель республиканского Следкома выполнит возложенные на него обязанности", - отметили в пресс-службе.
Глава управления кадров подчеркнул, что ингушское СУ в системе СКР всегда было в десятке лучших.
"Предыдущий руководитель Ибрагим Могушков держал работу на достаточно высоком уровне. Мы надеемся, что достигнутые показатели не снизятся", - процитировали Горяйнова в пресс-службе.
Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и следственного управления по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и защите законных интересов граждан.
"Я проработал в системе прокурором, поэтому хорошо понимаю специфику деятельности. Работы достаточно. Думаю, с вашим большим опытом быстро вникнете в суть и разберетесь. С нашей стороны поддержка всегда будет", - подчеркнул Калиматов.
До нового назначения Коновод возглавлял СУ СКР по Еврейской автономной области.