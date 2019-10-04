на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
  
Экологический вопрос: власти Дании сняли политические возражения по "Северному потоку-2"
   
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
04.10.19 14:27

Следственное управление СКР по Ингушетии возглавил Андрей Коновод

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
4 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с и.о. руководителя управления кадров СКР Сергеем Горяйновым и новым руководителем следственного управления ведомства по республике Андреем Коноводом, назначенным на эту должность указом главы государства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Горяйнов отметил, что Коновод имеет все необходимые профессиональные знания и большой опыт работы в органах правопорядка России. И выразил уверенность, что новый руководитель республиканского Следкома выполнит возложенные на него обязанности", - отметили в пресс-службе.

Глава управления кадров подчеркнул, что ингушское СУ в системе СКР всегда было в десятке лучших.

"Предыдущий руководитель Ибрагим Могушков держал работу на достаточно высоком уровне. Мы надеемся, что достигнутые показатели не снизятся", - процитировали Горяйнова в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и следственного управления по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и защите законных интересов граждан.

"Я проработал в системе прокурором, поэтому хорошо понимаю специфику деятельности. Работы достаточно. Думаю, с вашим большим опытом быстро вникнете в суть и разберетесь. С нашей стороны поддержка всегда будет", - подчеркнул Калиматов.

До нового назначения Коновод возглавлял СУ СКР по Еврейской автономной области.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.10.19 16:15
"Ленком" перенес вечер памяти Николая Караченцова на конец января
.
  04.10.19 15:02
Третьяковская галерея обеспечит безопасность экспонатов на Московском биеннале
.
  04.10.19 14:15
Защита просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО замглавы "Аэрофлота" Александрова
.
  04.10.19 11:44
Мосгорсуд считает законным приговор блогеру Синице, призывавшему к расправам над детьми силовиков
.
  04.10.19 11:30
Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках введут в эксплуатацию в 2020 году
.
  04.10.19 08:41
Опрос о программе реновации "хрущевок" пройдет в Москве
.
  04.10.19 07:10
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможного дождя
.
  03.10.19 13:01
Мосгорсуд 8 октября проверит законность возврата дела "Седьмой студии" в прокуратуру
.
  03.10.19 12:56
Четырем врачам в НИИ НМИЦ Блохина подписали заявления об увольнении
.
  03.10.19 12:49
Минкультуры выделит средства на реконструкцию третьей очереди Большого театра


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket