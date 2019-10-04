Минтруд просит регионы шире информировать россиян о льготной ипотеке 6%

04.10.19 14:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда Максим Топилин призвал власти российских регионов информировать граждан о возможности получения льготной ипотеки под 6% при рождении второго ребенка в семье.

"У меня большая просьба все-таки внимательно смотреть за этой программой. Потому что это очень серьезная поддержка, но зачастую мы видим просто по анализу обращений граждан, что люди не знают об этой программе, не знают о ее возможностях, о своих возможностях. Это является достаточно серьезным барьером. Поэтому информирование по этой программе должно быть встроено на уровне субъекта", - сказал Топилин на совещании в ходе рабочей поездки в Нарьян-Мар.

Тем не менее, по словам министра, программа льготной ипотеки постепенно набирает обороты - все больше россиян хочет ей воспользоваться. "В последние месяцы резко начало расти количество семей, которые обращаются к этой программе", - сказал Топилин.

Глава Минтруда напомнил, что операторами программы являются Минфин и крупные банки, прежде всего, Сбербанк, ВТБ, расчеты идут по линии ДОМ.РФ.

Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам запущена в прошлом году, она предполагает уменьшение ставки до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года (государство платит банку разницу между начальной ставкой и 6%). Весной 2019 года в программу были внесены изменения: ставка 6% стала действовать на весь срок ипотечного кредита.