На дорогах Подмосковья возможна гололедица в выходные

04.10.19 14:36

© РИА Новости. Илья Питалев

4 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта Московской области предупредило автомобилистов о гололедице на дорогах Подмосковья в выходные из-за заморозков, сообщает пресс-служба областного ведомства.

"Внимание автомобилистам! В ночь с 6 на 7 октября в некоторых районах Московской области ожидается ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют снижение температуры до отрицательных отметок, возможен мокрый снег и гололедица", - говорится в сообщении.

В связи с этим министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах.

"Водители должны убедиться, что транспортное средство готово к работе при отрицательных температурах. Рекомендуется заранее позаботиться о подготовке своих автомобилей к новым условиям и менять летнюю резину на зимнюю", - добавили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что производители автомобильных шин рекомендуют "переобувать" автомобиль уже при среднесуточной температуре плюс 5 градусов: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.