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04.10.19 14:36
На дорогах Подмосковья возможна гололедица в выходные
"Внимание автомобилистам! В ночь с 6 на 7 октября в некоторых районах Московской области ожидается ухудшение погодных условий - синоптики прогнозируют снижение температуры до отрицательных отметок, возможен мокрый снег и гололедица", - говорится в сообщении.
В связи с этим министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах.
"Водители должны убедиться, что транспортное средство готово к работе при отрицательных температурах. Рекомендуется заранее позаботиться о подготовке своих автомобилей к новым условиям и менять летнюю резину на зимнюю", - добавили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что производители автомобильных шин рекомендуют "переобувать" автомобиль уже при среднесуточной температуре плюс 5 градусов: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.
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