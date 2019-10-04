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04.10.19 14:57

Матвиенко: государство обязано обеспечить сирот жильем

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко требует в ближайшие два месяца разработать системные меры по решению проблемы с жильём для детей-сирот.

"Это ответственность государства - обеспечить всех детей-сирот жильём. И это не может обсуждаться, это положение нашей Конституции социального государства", - заявила Матвиенко на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах бюджета на ближайшие три года с участием первого вице-премьера РФ - министра финансов Антона Силуанова.

"Давайте вместе с Минтруда, Минпросвещения, Минфином пройдёмся и предложим системные меры, как решить эту проблему, два месяца срок", - сказала она.

Как отметила спикер СФ, в текущем году "надо закрыть эту тему системно".

По ее мнению, возможно, одним из вариантов решения проблемы долгих очередей на получение жилья для сирот могла бы стать форма социального найма на время ожидания.

"Не знаю, может быть, его в аренду сдавать, в найм, может быть, ещё как-то. Я к тому, что надо целую систему мер разработать. Дать право регионам на социальный найм для детей-сирот, пока мы решим с квартирами. Но они не могут пойти в никуда, бомжами стать. Давайте дадим право в социальный найм пока предоставлять", - сказала Матвиенко.

Кроме этого, отметила она, сейчас необходимо увеличить софинансирование для регионов на решение этих проблем.

"Антон Германович, посмотрите увеличение денег на обеспечение детей-сирот", - обратилась она к Силуанову.

"Когда дети ждут по 10 лет, где они живут? Вот задайте вопрос. У них нет ни родителей, никого. Где они живут? На улице, в подвалах, на вокзале? Мы за это отвечаем. Мы власть, мы государство, мы не можем позволить, чтобы вот так (происходило)", - заключила спикер верхней палаты российского парламента.

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