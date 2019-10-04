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04.10.19 14:59

Минфин предложил включить туристический сбор в Налоговый кодекс

© РИА Новости. Нина Зотина
4 октября. Interfax-Russia.ru - Минфин предлагает включить туристический сбор в Налоговый кодекс РФ, следует из приложения к "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подготовленного министерством.

"В рамках работы по систематизации действующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ будут поэтапно включены (трансформированы в налоги и сборы) следующие платежи, имеющие квазиналоговый характер: утилизационный сбор, налог на доходы операторов сети связи общего пользования, туристический сбор", - говорится в документе.

Согласно законопроекту, утвержденные меры призваны обеспечить ускорение темпов экономического роста и повысить качество администрирования платежей.

В марте Минфин разработал законопроект о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс и представил его правительству (экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, налог на доходы операторов сети связи общего пользования и туристический сбор).

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, весной в законопроекте Минфина туристический сбор назывался гостиничным. "И тот, и другой вариант предлагалось сделать местным сбором с определением ставки региональными администрациями. Но принципиальный вопрос "кто плательщик" так и не нашел окончательного ответа, поэтому придется ждать текста закона, чтобы понять, какой окончательный вариант будет утвержден", - сказал он.

Туристический сбор устанавливается кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а также органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Ставку сбора определяют местные власти в пределах, установленных кодексом, также они могут вводить льготы для плательщиков сбора и устанавливать основания для их применения. Она не может превышать 100 рублей за одного проживающего физического лица в средстве размещения в день. Допускается установление дифференцированных ставок сбора в зависимости от сезона, категории средства размещения, его назначения и (или) местонахождения.

Сбор будет взиматься при выселении туристов из объекта размещения, при определении количества дней проживания не учитываются дни заезда и выезда.

Уплата сбора производится в бюджет по месту осуществления деятельности не позднее 25 числа месяца, следующего за периодом обложения. Плательщики по истечении периода обложения представляют в налоговый орган по месту осуществления деятельности расчет сбора не позднее 15 числа месяца, следующего за периодом обложения. В случае непредоставления расчета с туристов будет взиматься штраф в размере 10% от неуплаченной суммы.

Предполагается, что туристический сбор заменит действующий сейчас в четырех субъектах Российской Федерации неналоговый платеж - курортный сбор.

С 1 января 2018 года на территории Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края в качестве эксперимента взимается курортный сбор. Это неналоговый платеж, утвержденный законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" в июле 2017 года.

В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. В соответствии с положениями закона, с 2019 года размер налога не может превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице.

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