Третьяковская галерея обеспечит безопасность экспонатов на Московском биеннале

04.10.19 15:02

© РИА Новости. Сергей Пятаков

4 октября. Interfax-Russia.ru - Западное крыло Новой Третьяковской галереи на Крымском валу практически готово к проведению VIII Московской международной биеннале современного искусства, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Те пространства, которые мы получили в мае, не были пространствами, куда можно было бы привезти экспонаты из музея "Альбертина". Те помещения, которые нам передали, с помощью партнёров и спонсоров мы приводим эту часть здания в то состояние, которое поможет нам показывать там экспонаты", - сказала Трегулова в пятницу на пресс-конференции, посвященной открытию биеннале.

Она уточнила, что Третьяковка сделает все, чтобы обеспечить безопасность экспонатам.

"В здании выставочного пространства установлена противопожарная сигнализация. Сейчас первые дни функционирует система музейного климата. Мы делаем все, что обеспечить максимальную безопасность экспонатов этой выставки, и в первую очередь, конечно, экспонатов из музея "Альбертина". Обеспечиваем всей необходимой, в соответствии с инструкцией, системой", - сказала Трегулова.

VIII Московская международная биеннале современного искусства пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года. Главным партнёром в этом году станет галерея "Альбертина".