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04.10.19 16:15
"Ленком" перенес вечер памяти Николая Караченцова на конец января
"В связи с появившейся в СМИ недостоверной информацией об отмене вечера к 75-летию со дня рождения Караченцова московский театр "Ленком" считает своим долгом донести до сведения всех заинтересованных лиц следующее: вечер перенесён с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Ленкома".
Причиной переноса вечера стал уход из жизни художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова.
"Да, в эти дни мы играем спектакли. Это наш текущий репертуар. И мы стараемся по возможности выполнять свои обязательства перед зрителями, купившими билеты. Любой вечер с приглашением почётных гостей - это отдельное мероприятие, которое требует не только специальной подготовки, но и особого настроения. На данный момент в адрес театра поступили просьбы, в том числе, от участников вечера, о его переносе. Учитывая всё вышеизложенное, театром и было принято такое решение", - говорится в сообщении.
Худрук "Ленкома" скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
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