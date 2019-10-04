"Ленком" перенес вечер памяти Николая Караченцова на конец января

04.10.19 16:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Театр "Ленком" заявил, что не отменил, а перенес вечер памяти актера Николая Караченцова из-за кончины художественного руководителя театра Марка Захарова.

"В связи с появившейся в СМИ недостоверной информацией об отмене вечера к 75-летию со дня рождения Караченцова московский театр "Ленком" считает своим долгом донести до сведения всех заинтересованных лиц следующее: вечер перенесён с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Ленкома".

Причиной переноса вечера стал уход из жизни художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова.

"Да, в эти дни мы играем спектакли. Это наш текущий репертуар. И мы стараемся по возможности выполнять свои обязательства перед зрителями, купившими билеты. Любой вечер с приглашением почётных гостей - это отдельное мероприятие, которое требует не только специальной подготовки, но и особого настроения. На данный момент в адрес театра поступили просьбы, в том числе, от участников вечера, о его переносе. Учитывая всё вышеизложенное, театром и было принято такое решение", - говорится в сообщении.

Худрук "Ленкома" скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.