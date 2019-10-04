|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.10.19 16:19
Трое жителей Ростова-на-Дону осуждены за организацию массовых беспорядков
Подсудимые - жители Ростова-на-Дону Влад Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин.
"Суд постановил признать Мордасова и Сидорова виновными и назначить им наказание в виде 6 лет и 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно. Шашмина также признать виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет условного срока с испытательным сроком в 3 года", - сказал судья.
"Мы планируем обжаловать приговор Мордасова и Сидорова", - сказала агентству адвокат Мордасова Юлия Спиридонова.
Ранее сообщалось, что обвинение требовало назначить 8,5 лет строгого режима Мордасову, 8 лет - Сидорову и 3 года общего режима - Шашмину.
По версии следствия, Мордасов и Сидоров, администрируя телеграм-чат, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", пытались организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону.
5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вместе с еще несколькими людьми вышли к зданию правительства Ростовской области с антиправительственными плакатами и требованием "вернуть землю погорельцам". Их задержали и доставили полицию.
Шашмин был задержан неподалеку от двух других подозреваемых. Как считает следствие, он также был участником чата в телеграме и собирался принять участие в массовых беспорядках.
В отношении Мордасова и Сидорова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков), в отношении Шашмина - по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).
Мордасов и Сидоров были арестованы и провели в СИЗО около двух лет. Шашмину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая позже была заменена на подписку о невыезде.
Защита считает, что приговор несправедлив, а обвинения следствия безосновательны из-за отсутствия состава преступления и ложных показаний.
Мордасов и Сидоров заявляли, что в ходе допросов сотрудники полиции неоднократно оказывали давление на них, в том числе избивали их.
Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает всех троих подсудимых "политзаключенными".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket