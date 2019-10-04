Трое жителей Ростова-на-Дону осуждены за организацию массовых беспорядков

04.10.19 16:19

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 октября. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд вынес приговор трем обвиняемым в организации массовых беспорядков и участии в них, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

Подсудимые - жители Ростова-на-Дону Влад Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин.

"Суд постановил признать Мордасова и Сидорова виновными и назначить им наказание в виде 6 лет и 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно. Шашмина также признать виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет условного срока с испытательным сроком в 3 года", - сказал судья.

"Мы планируем обжаловать приговор Мордасова и Сидорова", - сказала агентству адвокат Мордасова Юлия Спиридонова.

Ранее сообщалось, что обвинение требовало назначить 8,5 лет строгого режима Мордасову, 8 лет - Сидорову и 3 года общего режима - Шашмину.

По версии следствия, Мордасов и Сидоров, администрируя телеграм-чат, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", пытались организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону.

5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вместе с еще несколькими людьми вышли к зданию правительства Ростовской области с антиправительственными плакатами и требованием "вернуть землю погорельцам". Их задержали и доставили полицию.

Шашмин был задержан неподалеку от двух других подозреваемых. Как считает следствие, он также был участником чата в телеграме и собирался принять участие в массовых беспорядках.

В отношении Мордасова и Сидорова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков), в отношении Шашмина - по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Мордасов и Сидоров были арестованы и провели в СИЗО около двух лет. Шашмину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая позже была заменена на подписку о невыезде.

Защита считает, что приговор несправедлив, а обвинения следствия безосновательны из-за отсутствия состава преступления и ложных показаний.

Мордасов и Сидоров заявляли, что в ходе допросов сотрудники полиции неоднократно оказывали давление на них, в том числе избивали их.

Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает всех троих подсудимых "политзаключенными".