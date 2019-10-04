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04.10.19 16:21
Зюганов высказался против четырехдневной рабочей недели
"Вбросили идею - четыре дня работать. По нынешней жизни шесть дней придётся пахать с нашими зарплатами. Я спрашиваю, вы гарантируете сохранение зарплаты? Нет, не гарантируют", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в пятницу.
По его словам, "при этом шесть из 10 миллионов человек, подошедших к пенсии, безработные сидят".
Вместе с тем, "можно и два-три дня работать - все зависит от производительности труда", считает Зюганов.
"Я посмотрел: 89 роботов на 10 тысяч работающих в среднем по миру. В ведущих странах 400-500; в Германии 430, а в Индии и у нас 2-4. Каким образом ты будешь кого-то догонять, если у тебя не автоматизированы линии производства?" - отметил политик.
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