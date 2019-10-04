Путину показали объекты порта Тамань

04.10.19 16:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил порт Тамань в Краснодарском крае, где реализует стивидорные проекты группа "ОТЭКО".

Владелец компании Мишель Литвак провел для главы государства экскурсию по объектам порта.

На угольном комплексе замглавы "ОТЭКО" по инвестпроектам Игорь Зюзин представил Путину процесс работы единственного в РФ трехвагонного опрокидывателя. Зюзин сообщил, что в рамках II очереди компания планирует запустить четырехвагонный опрокидыватель, что еще больше ускорит процесс выгрузки. После нее уголь по конвейеру уходит на склад, затем - по формировании судовой партии - на судно.

Представители компании обратили внимание президента на то, что в рамках технологического процесса соблюдаются высокие экологические нормы, используется система водяного пылеподавления.

После этого Путину представили макет развития порта, в составе которого уже действуют терминалы по перевалке навалочных и нефтеналивных грузов, угля, а также будут созданы мощности по обработке крупногабаритных (включая колесную технику) и универсальных грузов.

На этой же территории планируется создать тепличный комплекс, который будет отапливаться за счет энергии, образующейся в ходе производственной деятельности. Также предполагается построить поселок на 15 тыс. человек для проживания специалистов порта.

На набережной Литвак показал президенту, как идет загрузка грузов в суда.

Кроме того, Путину продемонстрировали археологические находки, найденные при строительстве объектов порта.