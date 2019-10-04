Семь человек доставлены в больницу после столкновения двух легковушек в Башкирии

04.10.19 16:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 октября. Interfax-Russia.ru - Два автомобиля столкнулись в Туймазинском районе Башкирии, семь человек получили травмы, сообщила пресс-служба республиканской ГИБДД в пятницу.

Авария произошла около 13:30 (мск) на 13 км автодороги Туймазы-Октябрьский. По предварительным данным, на пересечении главной и второстепенной дорог столкнулись автомобили "Hyundai Accent" и "Лада Приора".

"Семь человек доставлены в больницу для осмотра", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы, число пострадавших уточняется.