Минвостокразвития предложил ГК "ПИК" зайти на строительный рынок Дальнего Востока

04.10.19 16:40

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил главе ГК "ПИК" Сергею Гордееву зайти на строительный рынок Дальнего Востока.

"На Дальнем Востоке на сегодняшний день строительство нового жилья требует поддержки", - сказал Козлов журналистам в Москве по итогам встречи с главой ГК "ПИК".

По его словам, на сегодняшний день Якутия сдает 600 тыс. кв. метров, Чукотка - 4 тыс., Магадан - 50 тыс.

"Но это не говорит о том, что на Дальнем Востоке нет потребности (в новом жилье - ИФ). Просто там никто не строит", - отметил Козлов.

Глава Минвостокразвития напомнил, что к существующим мерам поддержки молодым семьям на Дальнем Востоке добавилась новая: льготная ипотека.

"Таких мер, при поддержке федеральных органов власти, ни в одном регионе страны нет", - подчеркнул Козлов.

В свою очередь глава ПАО "Группа компаний "ПИК" Сергей Гордеев заявил, что компания предметно рассматривает Приморский и Камчатский края, а также Сахалинскую область для массового строительства жилья.

"Компания готова рассмотреть восточное направление страны. Дальний Восток - регион, в котором огромные перспективы, и компания считает, что её технологии и мощности будут там востребованы и полезны", - сказал Гордеев.

По словам Гордеева, во взаимодействии с Минвостокразвития "ПИК" предметно смотрит города Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток.

"В процессе и другие города Дальнего Востока", - сказал глава ГК.

При этом он добавил, что в компании обсуждаются два варианта "прихода" на Дальний Восток: либо в лице генерального подрядчика для массовой застройки жилья, либо предоставление франшизы местным компаниям.

Как сообщалось, накануне вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Приморье отметил, что в округ необходимо привлекать новые строительные компании, поскольку уже работающие предприятия не всегда справляются с задачами, поставленными руководством страны.

У "ПИКа", помимо Москвы и Подмосковья, есть проекты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле, Перми. При этом столичный регион обеспечивает девелоперу львиную долю выручки (в первом полугодии 2019 г. - 97,1 млрд руб. из 103,6 млрд руб.).

Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у группы ВТБ 23%.