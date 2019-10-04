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04.10.19 16:40
Минвостокразвития предложил ГК "ПИК" зайти на строительный рынок Дальнего Востока
"На Дальнем Востоке на сегодняшний день строительство нового жилья требует поддержки", - сказал Козлов журналистам в Москве по итогам встречи с главой ГК "ПИК".
По его словам, на сегодняшний день Якутия сдает 600 тыс. кв. метров, Чукотка - 4 тыс., Магадан - 50 тыс.
"Но это не говорит о том, что на Дальнем Востоке нет потребности (в новом жилье - ИФ). Просто там никто не строит", - отметил Козлов.
Глава Минвостокразвития напомнил, что к существующим мерам поддержки молодым семьям на Дальнем Востоке добавилась новая: льготная ипотека.
"Таких мер, при поддержке федеральных органов власти, ни в одном регионе страны нет", - подчеркнул Козлов.
В свою очередь глава ПАО "Группа компаний "ПИК" Сергей Гордеев заявил, что компания предметно рассматривает Приморский и Камчатский края, а также Сахалинскую область для массового строительства жилья.
"Компания готова рассмотреть восточное направление страны. Дальний Восток - регион, в котором огромные перспективы, и компания считает, что её технологии и мощности будут там востребованы и полезны", - сказал Гордеев.
По словам Гордеева, во взаимодействии с Минвостокразвития "ПИК" предметно смотрит города Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток.
"В процессе и другие города Дальнего Востока", - сказал глава ГК.
При этом он добавил, что в компании обсуждаются два варианта "прихода" на Дальний Восток: либо в лице генерального подрядчика для массовой застройки жилья, либо предоставление франшизы местным компаниям.
Как сообщалось, накануне вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Приморье отметил, что в округ необходимо привлекать новые строительные компании, поскольку уже работающие предприятия не всегда справляются с задачами, поставленными руководством страны.
У "ПИКа", помимо Москвы и Подмосковья, есть проекты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Ярославле, Перми. При этом столичный регион обеспечивает девелоперу львиную долю выручки (в первом полугодии 2019 г. - 97,1 млрд руб. из 103,6 млрд руб.).
Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у группы ВТБ 23%.
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