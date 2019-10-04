Более 300 тыс. молодых семей смогут воспользоваться льготной ипотекой на Дальнем Востоке

04.10.19 17:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 октября. Interfax-Russia.ru - Льготная 2%-ная ипотека на Дальнем Востоке значительно поднимет спрос на жилье на первичном рынке региона, считает глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"С учетом того, что возможность получить льготную ипотеку будет у всех молодых семей, без критерия нуждаемости, мы начали просчитывать - сколько это человек. На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, это уже больше 300 тысяч молодых семей", - сказал Козлов.

По его словам, сейчас на Дальнем Востоке новостроек меньше, поэтому властям предстоит огромная работа по привлечению новых компаний на рынок.

"Мы должны и людям предоставить возможность взять льготную ипотеку, и обеспечить соответственно жильем, и сделать еще так, чтобы цены на рынке недвижимости не взлетели", - добавил Козлов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке. Проект передан на согласование в правительство России.

Ипотечный жилищный кредит под 2% годовых планируется выдавать для приобретения на Дальнем Востоке в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома - участникам программы "Дальневосточный гектар". Планируется, что программа стартует в 2019 году.