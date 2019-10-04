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Минздрав РФ заявил о снижении смертности в РФ в сравнении с прошлым годом

© РИА Новости. Виталий Белоусов
4 октября. Interfax-Russia.ru - Общая смертность в России снизилась более чем на 3% по итогам восьми месяцев текущего года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает Минздрав России.

"Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза - 5,1% из расчета на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает министерство. При этом лучший показатель за весь советский период смертность от туберкулеза составлял 7,7% (на 100 тыс. человек).

Наибольшим вкладом в положительную динамику стало снижение смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания. Так, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%, отмечают в Минздраве. Отмечено снижение смертности и от внешних причин - более чем на 4 тысячи человек, или на 4,7%. Смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась почти на 9%.

С января по август продолжилось снижение младенческой смертности - на 800 детей в возрасте до 1 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Минздрав сообщает, что Всемирной организацией здравоохранения при поддержке Минздрава России создана рабочая группа высокого уровня по ВИЧ "в качестве платформы для обмена знаниями и опытом между национальными и международными экспертами, а также для разработки научно-обоснованных политик и подходов к лечению лекарственно устойчивых штаммов вируса, поиску единых путей диагностики и мониторинга циркуляции вируса".

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в ЦФО Александр Пронин провел в офисе Европейского регионального бюро ВОЗ совещание технической подгруппы по мониторингу циркуляции лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ, сообщает Минздрав.

"По результатам совещания определен план действий по мониторингу лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ на национальном уровне, согласован перечень лабораторий для проведения национального исследования, намечен перечень изменений национальных клинических рекомендаций по лечению ВИЧ-инфекции", - отметил Пронин.

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