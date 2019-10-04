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04.10.19 17:30

В Якутии найден алмаз-матрешка, внутри которого перемещается еще один алмаз

© РИА Новости. Пресс-служба компании "Алроса"
4 октября. Interfax-Russia.ru - Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, добыт в Якутии на Нюрбинском ГОКе "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщила компания.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма). Расчетный вес внутреннего кристалла - 0,02 карата (0,004 грамма). Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.

По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

По мнению специалистов Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА) "АЛРОСА", сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки, рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе, процитированный в пресс-релизе. "Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости", - сказал он.

"АЛРОСА" пока не определилась с будущим кристалла, сообщили "Интерфаксу" в компании. Алмаз будет изучаться и в ближайшее время будет отправлен в Gemological Institute of America (GIA) на оценку.

Как правило, редкие и обладающие высокими характеристиками алмазы идут в огранку и продаются как бриллианты, но особо уникальные образцы алмазов "АЛРОСА" передает в Гохран.

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