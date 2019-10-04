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04.10.19 17:39
Памятник основателю первого нефтепромысла в России открыли в Ухте
Как сообщили "Интерфаксу" в администрации города, торжественная церемония состоялась на проспекте Ленина в недавно обновленном сквере. Бронзовый памятник высотой около 1,5 м воздвигли на постаменте на месте закладного камня, который установили в 2005 году.
"Работы организовали к 90-летию нефтегазовой отрасли Коми. Памятник создан творческой группой скульпторов Анастасией и Анатолием Неверовыми и Николаем Краюхиным", - отметил собеседник агентства.
Прядунов - русский рудоискатель, основатель первого на территории России нефтепромысла. C 1725 года занимался поисками и разработкой серебряных и свинцовых руд в Поморье. B 1745-1746 годах он организовал кустарный нефтепромысел на реке Ухта. Собрав c речной поверхности 40 пудов нефти, Прядунов в 1748 году доставил ее в Москву и в лаборатории Берг-коллегии выполнил перегонку, получив керосиноподобный продукт.
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