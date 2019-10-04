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Бывший замглавы ГУ МЧС по Курганской области получил 2,5 года в колонии за присвоение премий подчиненных

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
4 октября. Interfax-Russia.ru - Кетовский районный суд Курганской области вынес обвинительный приговор бывшему врио заместителя начальника регионального ГУ МЧС за превышение должностных полномочий и мошенничество.

"2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель суда.

Он уточнил, что подсудимый признан виновным в двух преступлениях по ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а также по ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) и ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий).

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в период, когда осужденный занимал должность начальника пожарной лаборатории, он присваивал себе премии подчиненных, общая сумма которых составила более 660 тыс. рублей.

Кроме того, осужденный составлял фиктивные документы по затратам на ремонт техники, закупку канцелярских товаров и ГСМ, занимая должность врио заместителя начальника регионального ГУ МЧС.

В общей сложности он присвоил более 800 тыс. рублей.

Как сообщалось, в июле 2018 года следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении подполковника курганского управления ГУ МЧС по подозрению в превышении должностных полномочий.

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