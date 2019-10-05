Новак: Россия будет развивать добычу газа на шельфе Крыма

05.10.19 15:02

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

5 октября. Interfax-Russia.ru - Россия будет развивать добычу газа на шельфе Крыма, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на "Российской энергетической неделе".

Он отметил, что в последнее несколько лет по объективным причинам бурение и добыча газа на шельфе Крыма снизились. В результате добыча газа в регионе достигает примерно 1 млрд куб метров при потреблении Крымом 2,5 млрд куб метров.

"Мы будем развивать добычу, будем со стороны министерства энергетики оказывать этому необходимую поддержку", - сказал министр.

По словам Новака, для этого разработана программа долгосрочного развития "Черноморнефтегаза".

Газ с шельфа Украины будет направляться на газификацию региона, добавил он.