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06.10.19 11:09
Десять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Нижегородской области
ДТП произошло около села Паново-Осаново.
"Произошло опрокидывание туристического автобуса. Предварительно, погибших нет, пострадало, по первоначальной информации, 10 человек, детей нет", - сообщили в пресс-службе.
Позднее в пресс-службе уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье", что попавшие в ДТП туристы были из Саратовской области.
"Автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов", - сказал собеседник агентства.
В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.
На сайте регионального ведомства сообщается, что в момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.
Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в Гагинскую и Большеболдинскую районные больницы.
Движение на автодороге не затруднено.
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