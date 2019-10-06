Десять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Нижегородской области

06.10.19 11:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 октября. Interfax-Russia.ru - Туристический автобус опрокинулся на трассе в Гагинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

ДТП произошло около села Паново-Осаново.

"Произошло опрокидывание туристического автобуса. Предварительно, погибших нет, пострадало, по первоначальной информации, 10 человек, детей нет", - сообщили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье", что попавшие в ДТП туристы были из Саратовской области.

"Автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов", - сказал собеседник агентства.

В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.

На сайте регионального ведомства сообщается, что в момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.

Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в Гагинскую и Большеболдинскую районные больницы.

Движение на автодороге не затруднено.