Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области достигло 20 человек

06.10.19 12:14

© РИА Новости. Саид Царнаев

6 октября. Interfax-Russia.ru - По уточненной информации, количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области составило 20 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"Пострадали 20 человек, детей нет, погибших нет", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о 10 пострадавших.

По данным пресс-службы, семь человек доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть - в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь - в Починковскую ЦРБ.

"Остальные пассажиры (девять человек) на автобусах будут доставлены в гостиницу с. Большое Болдино", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства здравоохранения, из 20 пострадавших семь получили травмы средней степени тяжести, 13 - легкой степени тяжести.

ДТП произошло в воскресенье около села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области. Опрокинулся туристический автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.

В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.

Движение на автодороге не затруднено.