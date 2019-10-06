на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
  
Экологический вопрос: власти Дании сняли политические возражения по "Северному потоку-2"
   
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
06.10.19 13:52

РФ заявляет решительный протест в связи с действиями США в отношении Юмашевой

© РИА Новости. Валерий Мельников
6 октября. Interfax-Russia.ru - В Москве возмущены задержанием в аэропорту Нью-Йорка и допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, считают произошедшее враждебной акцией, заявляют в МИД РФ.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", - отметили в ведомстве.

"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - говорится в сообщении.

"В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - добавили в МИД РФ.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

"В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорилось в сообщении в фейсбуке посольства.

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - отметил Антонов.

Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" из-за отказа США выдать им визы.

До этого Соединенные Штаты отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.10.19 23:39
Имущество и счета Калви в РФ арестованы
.
  04.10.19 16:15
"Ленком" перенес вечер памяти Николая Караченцова на конец января
.
  04.10.19 15:02
Третьяковская галерея обеспечит безопасность экспонатов на Московском биеннале
.
  04.10.19 14:15
Защита просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО замглавы "Аэрофлота" Александрова
.
  04.10.19 11:44
Мосгорсуд считает законным приговор блогеру Синице, призывавшему к расправам над детьми силовиков
.
  04.10.19 11:30
Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках введут в эксплуатацию в 2020 году
.
  04.10.19 08:41
Опрос о программе реновации "хрущевок" пройдет в Москве
.
  04.10.19 07:10
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможного дождя
.
  03.10.19 13:01
Мосгорсуд 8 октября проверит законность возврата дела "Седьмой студии" в прокуратуру
.
  03.10.19 12:56
Четырем врачам в НИИ НМИЦ Блохина подписали заявления об увольнении


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket