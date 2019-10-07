Губернатор Камчатки надеется, что "Аэрофлот" сохранит в 2020 году "плоские" тарифы на московские рейсы для Дальнего Востока

07.10.19 08:16

© РИА Новости. Нина Зотина

7 октября. Interfax-Russia.ru - Отсутствие в продаже билетов из Петропавловска-Камчатского в Москву с 1 января 2020 года в Росавиации пояснили формированием бюджета на следующий год, сообщает в понедельник губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на своей странице в Инстаграме.

"Состоялся разговор с руководством Росавиации. Меня заверили, что перерыв связан с формированием бюджета на 2020 год, и, как только все процедуры будут завершены, продажи начнутся. Так мне ответили в Росавиации со ссылкой на авиакомпанию "Аэрофлот". Поэтому давайте подождем, посмотрим, как будут развиваться события", - написал губернатор на своей странице.

Он также выразил надежду, что "вскоре билеты в продаже должны появиться, если нет - будем реагировать дальше".

Как сообщалось ранее, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в августе текущего года заявил о возможности отмены "плоских" тарифов для московских рейсов на Дальнем Востоке из-за их убыточности.

Илюхин тогда пообещал камчатцам, что региональная власть сделает все, чтобы не допустить отмены "плоских" тарифов. Местные жители отмечают в соцсетях, что билетов по таким тарифам на следующий год в продаже нет.

Программа "плоских" тарифов действует с 2015 года на рейсах "Аэрофлота" и "России" ("дочка" Аэрофлота) из Москвы в города ДФО. Стоимость билета из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно на рейсе "Аэрофлота" составляет 25 тыс. рублей, на рейсе "России" - 22 тыс. рублей.