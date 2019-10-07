Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях ДФО и Иркутской области стабильна

07.10.19 08:20

© РИА Новости. Мурад Магомедов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор продолжает проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в зонах подтопления на территории Хабаровского края, сообщает пресс-служба ведомства.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории Иркутской и Амурской областей подтопленных территорий нет.

На всех территориях, попавших в зону подтопления Роспотребнадзор проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения вспышечной инфекционной заболеваемости, "организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов".

На территориях, освободившихся от подтопления, проводятся дезинфекционные и дератизационные мероприятия.

По данным пресс-службы, на территории Хабаровского края проведена дезинфекция 33 объектов социального назначения, 128 многоквартирных и 26 частных домов, 45 колодцев, 130 выгребов. На территории Иркутской и Амурской областей дезинфекционные работы завершены, обработано 100% объектов от подлежащих.

В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора исследовано на территориях Иркутской области - 6 тыс. 746 проб, Амурской области- 5 тыс. 817 проб, Хабаровского края -1 тыс. 52 пробы.

"Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется", - отмечает пресс-служба.

С целью недопущения инфекционной заболеваемости в пунктах временного и длительного размещения проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд на объектах общественного питания.