Вторые международные спортивные игры "Дети Азии" и этап Кубка мира по горнолыжному спорту пройдут на Сахалине

07.10.19 08:24

© РИА Новости. Андрей Голованов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Вторые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сахалинская область примет вторые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" в 2021 году, а также первенство мира по горнолыжному спорту - в 2024 году", - говорится в сообщении.

Такое решение приняла межведомственная коллегия в Минспорте РФ. Право проведения крупномасштабных спортивных состязаний на Сахалине перед коллегией защищал заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

"Уверен, что эти значимые крупные события пройдут на высоком уровне, и островной регион в очередной раз продемонстрирует всему миру свои безграничные возможности в спорте", - цитирует пресс-служба слова Зайцева.

Он отметил, что Сахалин готов принимать у себя соревнования различного уровня. Этому способствует инфраструктура острова и "в целом глобальное развитие спортивной отрасли в регионе". В феврале 2020 года, по его словам, в Южно-Сахалинске на горнолыжном комплексе "Горный Воздух" пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых.

Как сообщалось, первые зимние игры "Дети Азии" прошли в Южно-Сахалинске в феврале этого года. В соревнованиях приняли участие 8 регионов России и 20 стран. Юные спортсмены боролись за медали в 8 видах спорта - биатлоне, сноуборде, фигурном катании, лыжных гонках, хоккее, лыжных гонках, прыжках с трамплина и шорт-треку.