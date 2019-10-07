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07.10.19 08:40
Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял 1,3 градуса", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данные получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.
Рекорд холода для 7 октября был установлен в 1986 году - минус 4,4 градуса, напомнили в метеобюро.
По предварительным оценкам синоптиков, за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков, или около 20% месячной нормы осадков, которая в октябре насчитывает 59 мм.
Похолодание с дождем и мокрым снегом началось в Московском регионе в воскресенье. Причиной этого стал выход активного циклона с юга Европы на территорию Центрального федерального округа.
В понедельник в Москве ожидаются 3-5 градусов, ветер с порывами до 12-17 м/с и небольшие осадки.
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