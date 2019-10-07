Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

07.10.19 08:40

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в столице в ночь на понедельник опустилась до 0,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял 1,3 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.

Рекорд холода для 7 октября был установлен в 1986 году - минус 4,4 градуса, напомнили в метеобюро.

По предварительным оценкам синоптиков, за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков, или около 20% месячной нормы осадков, которая в октябре насчитывает 59 мм.

Похолодание с дождем и мокрым снегом началось в Московском регионе в воскресенье. Причиной этого стал выход активного циклона с юга Европы на территорию Центрального федерального округа.

В понедельник в Москве ожидаются 3-5 градусов, ветер с порывами до 12-17 м/с и небольшие осадки.