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07.10.19 08:45
Уголовные дела о контрабанде леса на 228 млн руб. возбуждены в Иркутской области
"Руководители и должностные лица одной из фирм не осуществили действий с целью возврата денег на общую сумму более $2,7 млн (172,9 млн рублей), второй - на общую сумму на сумму более $958 тыс. (более 55,8 млн рублей)", - говорится в сообщении.
По факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денег за поставленный товар в особо крупных размерах возбуждено два уголовных дела по п."а" ч.2 ст.193 УК РФ.
Кроме того, руководитель одной из этих организаций уличен в контрабанде в Афганистан партии пиломатериалов, отмечено в сообщении.
По подложным документам он вывез из страны около 2 тыс. куб. м леса на сумму более 12,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара в крупном размере).
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