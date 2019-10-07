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07.10.19 08:45

Уголовные дела о контрабанде леса на 228 млн руб. возбуждены в Иркутской области

© РИА Новости. Александр Кондратюк
7 октября. Interfax-Russia.ru - Иркутская таможня возбудила уголовные дела против двух фирм-лесоэкспортеров из Тайшетского района Иркутской области за контрабанду и невозврат более 228 млн рублей за лес, экспортированный в Афганистан, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Руководители и должностные лица одной из фирм не осуществили действий с целью возврата денег на общую сумму более $2,7 млн (172,9 млн рублей), второй - на общую сумму на сумму более $958 тыс. (более 55,8 млн рублей)", - говорится в сообщении.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денег за поставленный товар в особо крупных размерах возбуждено два уголовных дела по п."а" ч.2 ст.193 УК РФ.

Кроме того, руководитель одной из этих организаций уличен в контрабанде в Афганистан партии пиломатериалов, отмечено в сообщении.

По подложным документам он вывез из страны около 2 тыс. куб. м леса на сумму более 12,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара в крупном размере).

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