Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 15 человек

07.10.19 08:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 октября. Interfax-Russia.ru - Шесть человек госпитализированы в Самаре после столкновения в воскресенье пассажирского автобуса с фонарным столбом, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона.

"Еще один пострадавший обратился в лечебное учреждение. В настоящее время госпитализировано шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Всего, по данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, в настоящее время ведомство начало проверку обстоятельств ДТП.

Между тем компания-перевозчик ООО "СамараАвтоГАЗ" в социальной сети "ВКонтакте" сообщает, что возможной причиной аварии могло стать агрессивное вождение водителя одного из легковых автомобилей, подрезавшего следовавший по маршруту автобус.

"По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой. В результате пострадало несколько пассажиров, находившихся в салоне автобуса", - говорится в пресс-релизе.