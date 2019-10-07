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07.10.19 08:55
Премию "Балтийская звезда" вручат в Эрмитаже
Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, лауреатами премии в 2019 году станут председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации (ВТО) народный артист России Александр Калягин, президент Финляндии с 2000 по 2012года, председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен.
Премию также вручат переводчику Кайсе Эберг Линдстен (Швеция).
В номинации "Память" названо имя драматурга, сценариста, поэта Александра Володина. Премия в номинации "За поддержку культуры" будет вручена искусствоведу, коллекционеру, меценату Нине Лобановой-Ростовской.
Международная премия "Балтийская звезда" за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона учреждена в 2004 году министерством культуры Российской Федерации, комитетом по культуре Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев, Центром национальной славы и фондом "Балтийский международный фестивальный центр".
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