Военные направились в Комсомольск-на-Амуре для дезинфекции после паводка

07.10.19 08:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 октября. Interfax-Russia.ru - Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа направился в Комсомольск-на-Амуре, где проведет дезинфекцию пострадавших от паводков районов, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе выполнения работ будет проведена дезинфекция объектов социального значения, жилых домов и придомовых территорий", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие приступят к работам после 800 км марша из пункта постоянной дислокации.

Отмечается, что в состав отряда входят 45 военнослужащих и 16 единиц техники, в том числе современные станции АРС-14КМ.