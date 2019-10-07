Крымский кооператив "Триа-Агро" запустил семенной завод за 228 млн рублей

07.10.19 09:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

7 октября. Interfax-Russia.ru - Сельскохозяйственный кооператив "Триа-Агро" (Красногвардейский район Крыма) ввел в эксплуатацию в пятницу семенной завод, в инвестпроект вложено 227,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма, завод находится в Красногвардейском районе. Производительность составляет порядка 10 тонн в час. Предусматривается приемка, очистка, калибровка по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковка в тару по 10-50 кг и 1 тонне семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра.

"Производство суперэлитных и элитных семян существенно повысит конкурентоспособность, даст толчок развитию таких госпрограмм, как: импортозамещение, продуктовая безопасность, увеличение экспортного потенциала", - сказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По информации руководителя кооператива "Триа-Агро" Юрия Сучкова, в планах предприятия - реализация семян аграриям Крымского полуострова и материковой части РФ.

"Также планируется непрерывная круглогодичная работа селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ. Это позволит производить 74 тыс. тонн семенного материала в год", - сообщил Минсельхоз Крыма.

"Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность республики Крым в качественном семенном материале на 75%", - заявил Рюмшин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", кооператив "Триа-Агро" зарегистрирован в мае 2019 года, основной вид деятельности - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Совладельцами структуры в равных долях (по 50% в уставном капитале) являются два ООО из Красногвардейского района Крыма: "Орион" и "Чапаева-2". Бенефициаром "Ориона" значится Александр Буланов, "Чапаева-2" - Александра Царева.