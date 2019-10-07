Толстой: любая из делегаций в ПАСЕ рискует стать "мальчиком для битья"

07.10.19 09:16

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

7 октября. Interfax-Russia.ru - Риски для полноценной работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) остаются высокими для каждой из делегаций стран-участниц до тех пор, пока там господствуют избирательный подход и двойные стандарты, заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Пока в Совете Европы все устроено так, как устроено, остаются риски для полноценной работы любой из делегаций стран-участниц, которую в какой-то момент времени могут назначить "мальчиком для битья". От этого никто не застрахован, пока живы избирательный подход и двойные стандарты к оценке тех или иных событий", - подчеркнул Толстой, отвечая на вопрос издания о том, остаются ли риски для полноценной работы российской делегации в ПАСЕ.

Комментируя инициативу Франции о возможности исключения из Совета Европы государства в том случае, если у него есть политические заключенные или его законодательство не соответствует уставу СЕ, вице-спикер Госдумы отметил, что пока нет ясности, о каких именно принципах идет речь и каковы критерии несоответствия требованиям.

"Но самое главное в этом процессе - это спешка, в которой ее разрабатывают. Ведь это не какая-то формальность: в случае принятия этот механизм может стать инструментом наказания неугодных стран. Поэтому мы считаем, что он должен пройти самое широкое обсуждение и в полном объеме отвечать духу Совета Европы", - сказал Толстой и уточнил, что российская сторона к концу октября представит собственные поправки к этой инициативе.

При этом, подводя итоги работы делегации РФ на осенней сессии ПАСЕ, он обратил внимание на тот факт, что российские парламентарии впервые принимали в ней полноценное участие после возвращения в организацию.

"Летняя же сессия больше походила на поле боя, где главным и самым актуальным вопросом на повестке дня для всей ассамблеи было возвращение российской делегации. Но теперь для нас этот этап пройден, и мы вернулись к полноценной работе. Правильное ли это было решение - время покажет", - подчеркнул Толстой в беседе с изданием.

Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.