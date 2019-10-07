|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.10.19 09:34
Антонов: Россия ожидает от США позитивного ответа по договору СНВ-3
"Российская сторона предложила начать серьезный разговор о продлении этого договора. Это легко сделать, потому что не нужно никакой ратификации, достаточно решить на уровне исполнительных властей. Хочется верить, что в Вашингтоне будет принято правильное решение и мы сумеем продлить этот договор", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.
По мнению дипломата, также в рамках российско-американского диалога можно будет обсудить запрет на размещение оружия в космосе, ПРО и другие меры контроля над вооружениями.
"И задуматься о том, какие еще меры доверия, меры контроля над вооружения в различных областях, таких как противоракетная оборона, запрет на размещение оружия в космосе, проблемы кибербезопасности, могли бы быть обсуждены или быть в центре внимания российско-американского диалога по стратегической стабильности", - считает посол РФ в США.
Выступая на международном форуме "Диалог Форт-Росс" Антонов напомнил, что Россия призывает Соединенные Штаты присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и других районах мира.
"Мы не заинтересованы в гонке вооружений. В целях недопущения эскалации напряженности Президент России В.В.Путин объявил о решении не размещать наземные РСМД в Европе или в других регионах, если и пока там не окажется аналогичное оружие американского производства. Призываем США и НАТО присоединиться к такому мораторию", - сказал российский дипломат, слова которого процитировала пресс-служба российского посольства в фейсбуке.
Посол РФ в США предупредил, что Москва будет вынуждена пойти на ответные меры для своей защиты, "если Соединенные Штаты разместят такие ракеты вблизи российских границ", отметив при этом, что Россия "не заинтересована в гонке вооружений".
Дипломат считает, что этот вопрос требует серьезного обсуждения, будь то в Женеве, Москве или Вашингтоне.
Антонов добавил, что Россия готова работать с Вашингтоном, на это не влияет смена высокопоставленных сотрудников администрации США.
"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Я исхожу из того, что в США принципиальную линию определяет президент США. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и Госдепартамента по различным проблемам", - сказал российский посол.
По словам дипломата, "нельзя связывать будущее российско-американского диалога в области стратегической стабильности или вообще двусторонних взаимоотношений только с конкретными личностями".
"Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - подчеркнул посол РФ в США.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket