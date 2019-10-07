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Антонов: Россия ожидает от США позитивного ответа по договору СНВ-3

© РИА Новости. Михаил Тургиев
7 октября. Interfax-Russia.ru - Россия надеется, что Вашингтон примет правильно решение по договору СНВ-3, и он будет продлен, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Российская сторона предложила начать серьезный разговор о продлении этого договора. Это легко сделать, потому что не нужно никакой ратификации, достаточно решить на уровне исполнительных властей. Хочется верить, что в Вашингтоне будет принято правильное решение и мы сумеем продлить этот договор", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

По мнению дипломата, также в рамках российско-американского диалога можно будет обсудить запрет на размещение оружия в космосе, ПРО и другие меры контроля над вооружениями.

"И задуматься о том, какие еще меры доверия, меры контроля над вооружения в различных областях, таких как противоракетная оборона, запрет на размещение оружия в космосе, проблемы кибербезопасности, могли бы быть обсуждены или быть в центре внимания российско-американского диалога по стратегической стабильности", - считает посол РФ в США.

Выступая на международном форуме "Диалог Форт-Росс" Антонов напомнил, что Россия призывает Соединенные Штаты присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и других районах мира.

"Мы не заинтересованы в гонке вооружений. В целях недопущения эскалации напряженности Президент России В.В.Путин объявил о решении не размещать наземные РСМД в Европе или в других регионах, если и пока там не окажется аналогичное оружие американского производства. Призываем США и НАТО присоединиться к такому мораторию", - сказал российский дипломат, слова которого процитировала пресс-служба российского посольства в фейсбуке.

Посол РФ в США предупредил, что Москва будет вынуждена пойти на ответные меры для своей защиты, "если Соединенные Штаты разместят такие ракеты вблизи российских границ", отметив при этом, что Россия "не заинтересована в гонке вооружений".

Дипломат считает, что этот вопрос требует серьезного обсуждения, будь то в Женеве, Москве или Вашингтоне.

Антонов добавил, что Россия готова работать с Вашингтоном, на это не влияет смена высокопоставленных сотрудников администрации США.

"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Я исхожу из того, что в США принципиальную линию определяет президент США. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и Госдепартамента по различным проблемам", - сказал российский посол.

По словам дипломата, "нельзя связывать будущее российско-американского диалога в области стратегической стабильности или вообще двусторонних взаимоотношений только с конкретными личностями".

"Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - подчеркнул посол РФ в США.

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