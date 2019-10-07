Около 3 млрд руб. не хватило на строительство детской больницы в Комсомольске-на-Амуре из-за неточного проекта

07.10.19 09:46

© РИА Новости. Илья Питалев

7 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал недоволен тем, как проектировали новую детскую больницу в Комсомольске-на-Амуре, в результате чего на ее строительство уже сейчас не хватает около 3 млрд рублей.

"Очень серьезная проблема по детскому больничному комплексу. Здесь проблема застарелая, связана с тем, что при проектировании не были учтены деньги, необходимые на закупку оборудования - это 1,2 млрд рублей и на строительно-монтажные работы. Для того, чтобы построить тот объект, который заказали, того качества, необходимо 5,3 млрд рублей, проект сделали на 2,4 млрд", -сообщил Фургал журналистам в понедельник.

"Сейчас разбираемся со всеми органами, каким образом этот проект прошел экспертизу, как он получил положительное заключение, и как получилось так, что объект, который стоит 5,3 млрд рублей, оценили в 2,4 млрд и приступили к строительству. И только уже когда построили часть объекта, вдруг выяснилось, что денег нет", - добавил губернатор.

Новая детская больница в Комсомольске-на-Амуре рассчитана на 500 посещений в смену, 232 койки в лечебном комплексе и детское консультативное отделение, которое сможет принимать 300 детей в день.

На прошлой неделе в Комсомольске-на-Амуре побывал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что по ряду объектов долгосрочного плана развития города есть отставание от графиков.

"Проблем с финансированием плана нет. Есть проблемы с организацией работ", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы развития города.

Как сказал полпред, по 20 объектам долгосрочного плана в настоящее время есть проблемы, связанные с проведением конкурсов, разработкой или изменением проектно-сметной документации, началом строительства.

"Из 20 объектов 19 - ответственность правительства Хабаровского края. Мы с губернатором переговорили, я попросил его взять всю работу под личный контроль, разобраться, чтобы этого больше не повторялось", - отметил Трутнев.

По данным полпреда, финансирование плана предусмотрено в объеме 41 млрд рублей.