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07.10.19 09:49
Женщина и четверо детей погибли на пожаре в квартире в Волоколамске
"В 02.24 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в жилом кирпичном, 3-этажном доме по улице Лазурная, д.6. На момент пожара в доме находилось 17 человек. Спасены 12 человек. Пострадало три человека, они от госпитализации отказались. Погибло пять человек из них четверо детей", - сказали в пресс-службе.
В Подмосковном главке МЧС уточнили, что погибшие проживали в двух разных квартирах.
Между тем, информированный источник сообщил, что среди основных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.
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