Фигуранта дела о пожаре в лагере "Холдоми" отпустили под домашний арест

07.10.19 09:51

Фото МЧС по Хабаровскому краю

7 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудника МЧС, обвиняемого в халатности при проверке палаточного лагеря "Холдоми", где в ночь на 23 июля случился пожар, отпустили под домашний арест, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровском краевом суде.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, суд принял решение отпустить Эдуарда Новгородцева под домашний арест",- сообщил представитель суда.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Арестованы директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Позже было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).