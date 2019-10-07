Совкомфлот передал "Газпром нефти" танкер для проекта "Новый порт"

07.10.19 10:35

Фото "Интерфакса"

7 октября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Совкомфлот" отправило новый арктический челночный танкер ледового класса Arc7 из Владивостока в акваторию Северного морского пути для работы в рамках проекта "Новый порт" (оператор - ПАО "Газпром нефть"). Церемония имянаречения судна состоялась в воскресенье.

"В состав флота РФ входит уникальное по своему техническому оснащению и характеристикам судно усиленного класса Arc7 "Михаил Лазарев". Незамедлительно после окончания церемонии и подъема флага РФ судно проследует в место своей работы в акваторию Северного морского пути, где будет выполнять задачи по перевозке народно-хозяйственных грузов в рамках проекта "Новый порт", - сообщил в ходе церемонии председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.

Танкер предназначен для перевозок сырой нефти с Обской губы.

Арктический челночный танкер ледового класса Arc7 - четвертое судно, построенное по заказу группы компаний "Совкомфлот" в ходе реализации долгосрочного контракта с компанией "Газпром нефть", и седьмое судно в серии арктических челночных танкеров для доставки сырой нефти с арктического нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" в порт Мурманск.

Танкеры класса Arc7 спроектированы с учетом малых глубин Обской губы и климатических условий Арктики, их грузовместимость вдвое больше, чем у танкеров класса Arc5. Суда Arc7 могут двигаться во льдах самостоятельно по каналу, предварительно подготовленному атомным ледоколом.

В феврале 2018 года "Совкомфлот" привлек в Сбербанке кредит на сумму $106 млн сроком на 14 лет для строительства этого танкера.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Флот группы состоит из 147 собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом 12,8 млн тонн.