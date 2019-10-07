Проект по профилактике социального сиротства стартовал в Башкирии

07.10.19 10:39

© РИА Новости. Владимир Песня

7 октября. Interfax-Russia.ru - Более 500 детей, попавших в социальные приюты Башкирии из-за алкоголизма родителей, вернутся в родные семьи благодаря проекту "Моя семья", сообщила сенатор от региона Лилия Гумерова на совещании в республиканском правительстве в понедельник.

Она отметила, что каждый седьмой ребенок, оставшийся без попечения родителей, - социальная сирота, и "причина всегда одна - алкоголизм".

"Мы планируем охватить лечением и медико-социальной реабилитацией не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приюты, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но имеющих ресурс и готовых с помощью специалистов ее преодолеть", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что проект не требует дополнительного финансирования на первом этапе реализации, медицинская помощь предоставляется в рамках госгарантий, для анонимного лечения предполагается привлечь внебюджетное финансирование. Предложено субсидировать семьям открытие собственного бизнеса в рамках программы снижения уровня бедности.

Список потенциальных родителей-участников программы сформирован, алгоритм межведомственного взаимодействия в ближайшее время будет утвержден. Лечение и реабилитацию пройдут около 200 родителей. "Предполагается, что не менее 75% участников проекта будут находиться в ремиссии", - отметила Гумерова.

Как уточнили в министерстве семьи и труда Башкирии, пилотный проект будет реализован в регионе до конца 2020 года, затем алгоритм работы с семьями войдет в перечень обязательных профилактических мер.