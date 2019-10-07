Почти 70 тыс. деревьев посадили за один день в Башкирии в рамках экологической акции

07.10.19 10:47

© РИА Новости. Илья Питалев

7 октября. Interfax-Russia.ru - Более 240 тематических аллей создано в населенных пунктах Башкирии в рамках акции "Зеленая Башкирия", сообщил и. о. вице-премьера республиканского правительства Борис Беляев на совещании в понедельник.

"В Стерлитамаке создана Аллея мужества - самая длинная из посаженных в этот день. В Уфе - аллея Сипайловские сосны, в Нефтекамске - Кленовая аллея", - сказал он.

Кроме того, в муниципалитетах появились Аллея жизни, Аллея Победы, Аллея Памяти, Рябиновая и Семейная аллеи, Кленовый бульвар, Сквер свободы, Сквер детства.

Всего, по словам Беляева, в рамках нацпроектов "Экология" и "Городская среда" высажено около 70 тыс. деревьев и 25 тыс. кустарников на территории порядка 150 га. Участниками акции стали почти 140 тыс. жителей региона.