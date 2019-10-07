Восемь жительниц Югры отметили столетний юбилей

07.10.19 10:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Восемь жительниц Ханты-Мансийского автономного округа- Югры перешагнули свой столетний юбилей, сообщает в департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на данные окружного отделения Пенсионного фонда.

"Старейшие жительницы Югры зарегистрированы в Нижневартовске (трое - ИФ) и в Сургуте (пятеро - ИФ)", - говорится в сообщении.

Самый пожилой мужчина региона проживает в Сургуте, в этом году ему исполнилось 98 лет.

В настоящее время в Югре проживает более 15 тыс. долгожителей возрастом от 80 лет и старше, или около 1% от населения округа. Более 73% из них - женщины.

Как сообщалось, в настоящее время средняя продолжительность жизни в Югре составляет 74,3 года. Власти округа планируют довести этот показатель до 78 лет к 2024 году.