Трое львят родились в сафари-парке в Крыму

07.10.19 11:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 октября. Interfax-Russia.ru - Львица по кличке Лиза родила троих детенышей в парке львов "Тайган" в Крыму в минувшие выходные, малыши чувствуют себя хорошо, находятся рядом с мамой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зверинца в понедельник.

Сотрудники парка еще не знают пол новых питомцев. "Маму зовут Лиза - это молодая львица, ей года четыре. Сама попросилась рожать в отдельный вольер. Лиза не очень контактная, к деткам пока не подпускает. Папа - не знаем кто", - сказала собеседница агентства.

На подходе - пополнение у еще одной львицы. "Опытная львица Мама Чоли попросилась (в вольер - ИФ), сегодня-завтра родит", - отметили в пресс-службе зверинца.

Роды у львиц осенью не очень распространенное явление. "Это бывает, но не часто. Мы их называем "листопадниками". Обычно львицы стараются к весне рожать, но бывает даже зимой", - сказали в "Тайгане".

Всего в парке "Тайган" и зоопарке "Сказка", которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, живут больше полусотни львов.

Как сообщалось, четыре амурских тигренка родились в "Тайгане" полторы недели назад. Амурский, или уссурийский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу России.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей - основал Олег Зубков в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе полуострова. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". Сейчас в "Тайгане" больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.