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Почти 60% россиян не планируют в этом году прививаться от гриппа

© РИА Новости. Илья Питалев
7 октября. Interfax-Russia.ru - Более половины сограждан (58%) не планируют в этом году делать прививку от вируса гриппа, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, чаще других такую позицию занимают жители Москвы (61%) и Санкт-Петербурга (65%).

По данным ВЦИОМ, из тех, кто не планирует делать прививку, 29% респондентов удовлетворены состоянием своего здоровья и в этой связи считают, что прививаться от гриппа не нужно. Социологи также отмечают, что 23% опрошенных данной категории сомневаются в эффективности прививки, а каждый пятый опасается негативных последствий для собственного здоровья от такой процедуры.

Каждый десятый (11%) из не планирующих в этом году прививаться обосновывает отказ от прививки недоверием к вакцинам, и еще 8% опрошенных сообщили, что имеют противопоказания к данной процедуре.

По данным исследования, в текущем году 28% россиян намерены сделать себе и членам своих семей прививки от вируса гриппа. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 48%, среди жителей сельской местности - более трети (35%) и 31% среди опрошенных в возрасте от 60 лет и старше. По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин уже сделал прививку.

Опрос показал, что среди россиян разделились мнения об эффективности прививок: в том, что они приносят больше пользы, чем вреда, уверены 57% сограждан, почти каждый четвертый россиянин (23%) считает прививки бесполезным, каждый десятый (11%) - скорее вредными и 9% опрошенных затрудняются оценить степень полезности этой медицинской процедуры.

"С одной стороны, не все, кто декларирует готовность, будут прививаться. С другой стороны, большую роль в прививочной кампании играет корпоративный сегмент. В некоторых крупных компаниях, где руководство уделяет большое внимание этому вопросу, вакцинация становиться фактически сплошной. В отчете Роспотребнадзора за прошлый год фигурировала цифра 49% населения, прошедшего вакцинацию. Скорее всего, ближе к пику активной фазы информационной кампании доля вовлеченных начнет расти, и практическая цифра окажется выше прогноза", - комментирует данные опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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