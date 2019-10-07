"Газпром" уволил Арашукова за прогул и утрату доверия

07.10.19 11:13

© РИА Новости. Владимир Песня

7 октября. Interfax-Russia.ru - Рауль Арашуков, занимавший пост советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен за прогул, а также за непринятие мер по непредотвращению конфликта интересов, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Вадим Густов в интервью газете Петербургского международного газового форума.

"Трудовые отношения с Раулем Арашуковым было прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса. Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул (подпункт "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТКРФ) и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя (пункт 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ)", - сказал гендиректор МРГ.

"Я его не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле", - добавил Густов.

Говоря об отношениях с руководством Чеченской Республики, судом первой инстанции в которой принималось решение о списании задолженности за газ, глава МРГ сказал: "Этот вопрос полностью снят с повестки дня. Там идёт нормальная плановая работа совместно с правительством Чеченской Республики, в результате которой растет процент платежей за газ".

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" - ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

Он был задержан 30 января 2019 года и до сих пор находится под стражей. Следствие полагает, что Рауль Арашуков создал ОПС в целях махинаций с газом "Газпрома", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей. Ему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).