Серпуховский марафон собрал более 2 тысяч участников

07.10.19 11:24

Фото пресс-службы администрации г.о. Серпухов

7 октября. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. человек вышли на старт Серпуховского марафона, который стал финальным в серии забегов "Живу спортом", сообщает пресс-служба местной администрации.

"В забегах приняли участие спортсмены в возрасте от 4 до 76 лет из Серпухова, Москвы, Московской, Тульской и Калужской областей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на марафоне начинающие бегуны преодолевали дистанции 5 и 10 км, более опытные участвовали в забеге на 21,1 и 42,2 км.

"Абсолютными победителями стали Станислав Шкуро из г. Москвы и Ирина Шевченко из г. Жуковский. Серебряную медаль завоевала преподаватель физической культуры школы №2 г. Серпухова Татьяна Фомина", - уточнили в пресс-службе.