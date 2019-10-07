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07.10.19 11:27
ФАС связывает рост стоимости авиабилетов выше инфляции с большим спросом
"По данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года, темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса", - говорится в сообщении регулятора. Так, на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажирооборот.
При этом по ряду направлений ФАС выявила более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) на Дальнем Востоке.
"Материалы по данным фактам направлены в территориальные органы ФАС России для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска", - отмечается в сообщении.
"Любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции", - заключило ведомство.
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