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07.10.19 11:27

ФАС связывает рост стоимости авиабилетов выше инфляции с большим спросом

© РИА Новости. Игорь Зарембо
7 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что рост цен на авиабилеты, который по итогам 8 месяцев этого года несколько опережал уровень инфляции, связан с повышенным спросом на авиаперевозки.

"По данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года, темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса", - говорится в сообщении регулятора. Так, на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажирооборот.

При этом по ряду направлений ФАС выявила более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) на Дальнем Востоке.

"Материалы по данным фактам направлены в территориальные органы ФАС России для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска", - отмечается в сообщении.

"Любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции", - заключило ведомство.

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