Около 35 млрд руб. инвестируют в 1-ю очередь делового центра "Коммунарка"

07.10.19 11:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 октября. Interfax-Russia.ru - Застройка девяти стартовых участков административно-делового центра "Коммунарка" начнется в следующем году, сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин в понедельник.

Жидкин отметил, что китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) может стать соинвестором первой очереди АДЦ в Коммунарке. "Расходы на строительство по предварительным договоренностям будут разделены между сторонами поровну. На реализацию первой очереди потребуется около 35 млрд рублей инвестиций", - сообщил он.

"В настоящее время завершаются переговоры об участии компании China Railway Construction Corporation в застройке первой очереди проекта административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке. Непосредственно стройку планируется начать уже в следующем году", - отметил Жидкин.

Он рассказал, что первая очередь включает девять участков площадью около 10 га. "На этих площадках предполагается построить около 500 тысяч кв.м различной недвижимости. Здесь появятся и офисы, и жилье, и вся необходимая инфраструктура", - пояснил глава департамента.

Директор по развитию АО "Мосинжпроект" Наиль Сайфуллин ранее сообщал, что общий объем инвестиций в проект АДЦ составит около 402 млрд рублей, из которых 45 млрд вложит столичный бюджет.

Административно-деловой центр "Коммунарка" разместится на земельном участке площадью 550 га. На нем планируется построить около 5 млн кв. м недвижимости. Из этого объема 1,3 млн кв.м придется на жилье и 1,7 млн кв.м - на общественно-деловую застройку.

Китайская корпорация CRCC активно занимается строительством московского метро. В частности, она строит участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского", участок между станциями "Мамыри" и "Столбово", а также от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская".