Фургал: строительство социальных объектов в Хабаровском крае получит приоритет

07.10.19 11:38

Фото пресс-службы губернатора Хабаровского края

7 октября. Interfax-Russia.ru - Инвестиционная комиссия Хабаровского края в первую очередь будет отдавать приоритет проектам по строительству социальных объектов, а также малому и среднему бизнесу, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Сергей Фургал.

"Мной принято решение, есть распоряжение, что приоритетными проектами должны быть больницы, школы, детские сады, жилье, в том числе для социальных групп и молодёжи, вот они будут в приоритете. У нас скопилось большое количество таких проектов, начиная со строительства 11-й больницы (в Хабаровске - ИФ), детских садов и так далее. Все эти проекты на инвесткомиссии будут получать приоритет. И дальше они будут получать льготные земли, подключения к коммуникациям", - сказал губернатор.

По его словам, раньше предпочтение инвесткомиссий отдавалось только крупному бизнесу, который строит торговые объекты.

"Сегодня любой малый и средний бизнес, если он придет на комиссию, и мы увидим, что он хочет развиваться, он получит этот приоритет. До этого они просто на комиссию не могли даже попасть. Те, кто захочет открыть в регионе любое производство, получают и будут получать от нас помощь. Мы активно сопровождаем таких инвесторов как "Русская медная группа" и ряд других. Потому что у нас сними есть четко прописанные планы, о том, как они будут развиваться, строиться, как будет появляться новое жилье, рабочие места и так далее", - отметил глава региона.