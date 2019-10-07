Минздрав РФ пока не планирует запрещать вейпы

07.10.19 11:45

© РИА Новости. Александр Вильф

7 октября. Interfax-Russia.ru - Запрет вейпов возможен в течение двух-трёх лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

"В отдаленной перспективе - два-три года - возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да", - сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности запрете вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.

"Мы бы с удовольствием. Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам", - сказал он.