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07.10.19 11:48
Многодетным семьям Подмосковья выплатили около 105 млн руб. на покупку школьной формы
"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена на 35 тыс. детей из многодетных семей, на общую сумму порядка 105 млн.руб", - цитирует министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую пресс-служба.
Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.
В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.
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