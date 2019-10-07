Многодетным семьям Подмосковья выплатили около 105 млн руб. на покупку школьной формы

07.10.19 11:48

© РИА Новости. Илья Питалев

7 октября. Interfax-Russia.ru - Родители 35 тысяч подмосковных школьников оформили выплаты для многодетных семей на покупку школьной формы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена на 35 тыс. детей из многодетных семей, на общую сумму порядка 105 млн.руб", - цитирует министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую пресс-служба.

Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.