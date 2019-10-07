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07.10.19 11:52
Корабли Балтфлота прошли Ла-Манш по пути в Индийский океан
"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш", - говорится в сообщении флота.
Отряд покинул Балтийск 1 октября и взял курс на Индийский океан.
Ранее Балтфлот сообщил, что отряд примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которая пройдет с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Сообщалось также, что в Индийском океане Россия, Иран и Китай планируют провести совместные военно-морские учения. "Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", - сказал 2 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия не называла дату проведения этих учения и состав сил, которые в них будут участвовать.
Как сообщало агентство Bloomberg, 23 сентября глава международного подразделения Генштаба Ирана Гадира Незами заявил, что Иран планирует провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в скором времени. "Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе", - заявил Незами, которого цитировали иранские СМИ.
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